Open day del baseball a Montefiascone

Sport - Lunedì 14 alle 18 allo stadio seguendo le precauzioni anti Covid

Montefiascone – Riceviamo e pubblichiamo – Mentre l’attività di baseball volge al termine, il WiPlanet Montefiascone vuole proporre ai ragazzi ed alle ragazze di Montefiascone una prova completamente gratuita per divertirsi battendo e tirando le palline da baseball e softball.

Tutti i lunedì di settembre, a partire dal prossimo lunedì 14, la società organizza presso lo stadio da baseball comunale, via Contadini, tre Open Day, alle ore 18, durante i quali, sotto la guida di tecnici federali, il gioco ed il divertimento saranno a disposizione di tutti.

Il programma di Open Days fa parte del progetto di promozione della Federbaseball “Prime Basi”, che prevede notevoli standard di qualità e di attenzione alle precauzioni anti COVID.

Questo grazie anche alle caratteristiche del gioco, che per le sue modalità di svolgimento si può definire “distanziato di suo”; oltre a ciò, la società metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari (misurazione della febbre, moduli anti COVID, etc). Per questo, iniziando la manifestazione alle ore 18, si consiglia di arrivare al campo almeno 15’ prima.

La società falisca invita i ragazzi e le ragazze da 5 a 15 anni e i loro genitori a partecipare ad una giornata tutta giochi ed allegria, con la quale, con l’aiuto dei tecnici della società, avvicinarsi ad uno sport certamente poco conosciuto, ma non per questo meno bello e formativo degli altri.

Anzi, tra gli addetti che studiano i diversi aspetti di tutti gli sport dal punto di vista tecnico-scientifico, il Baseball ed il softball sono considerati un ottimo veicolo formativo per la sua particolare sintesi tra le caratteristiche degli sport di squadra (che facilitano la socializzazione e abituano a lavorare con gli altri) e quelli individuali (che tendono a responsabilizzare i ragazzi). Infatti il baseball è molto sport di squadra nella sua fase difensiva, ma è anche individuale nell’attacco, quando ogni giocatore va da solo a battere per portare punti.

Ma l’obiettivo principale è quello di far divertire i bambini, che in questo periodo solitamente scelgono insieme ai genitori lo sport che praticheranno nell’anno, ed informare questi ultimi su programmi e modalità di partecipazione.

Chi vorrà, potrà poi provare gratuitamente fino alla fine di settembre, per poi decidere se far parte di una delle squadre giovanili della società.

L’invito è rivolto anche alle ragazze, che finora hanno aderito e che potrebbero tornare a formare una squadra tutta femminile di softball, per continuare la tradizione delle tre ragazze di Montefiascone che giocano nella massima categoria, Flavia Carletti e Nevìla ed Elèna Gidaja.

Alla giornata parteciperanno anche alcuni ragazzi che già fanno parte della società, e che saranno lieti, insieme ai genitori, di accogliere e dare l’esempio ai nuovi, mostrando loro come nel baseball è facile divertirsi, condividendo la passione per il baseball e accrescendo la consapevolezza di far parte di una squadra, dato che alla loro età la tendenza è all’individualismo.

Così i bambini stanno migliorando l’attenzione e il rispetto delle regole, in un percorso di crescita condiviso con i genitori.

Per informazioni 347.8957233

Wiplanet baseball

13 settembre, 2020