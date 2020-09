Cuneo - L'incidente il 3 settembre - Poco dopo l'accaduto è deceduto un 22enne e questa mattina è venuta a mancare anche la seconda persona impegnata nella verifica del serbatoio - I due erano parenti

Cuneo – Operai caduti nel silos, morto anche il secondo fratello.

Ha lottato per due giorni, ma questa mattina anche il secondo operaio, caduto nel silos giovedì scorso, è deceduto.

L’incidente sul lavoro si è verificato in un’azienda di famiglia a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo.

Il silos era stato riempito mercoledì sera con mangime per animali. Giovedì, durante la verifica del serbatoio, la tragedia.

Impegnati nel controllo due fratelli, un 22enne e un 25enne. A essersi sentito male per primo è stato il 25enne. Il ragazzo avrebbe avuto un malore a causa delle esalazioni del mangime presente all’interno del silos.

Suo fratello, di 22 anni, aveva immediatamente provato a soccorrerlo. Anche lui però aveva perso i sensi per i gas. Poco dopo il decesso.

L’altro fratello era stato portato in condizioni gravissime all’ospedale di Savigliano. Per 40 minuti, per via delle esalazioni, non era riuscito a respirare. Nonostante i tentativi dei sanitari, il giovane non aveva mai dato segni di ripresa. Il ragazzo era in coma. Oggi la notizia della morte.

6 settembre, 2020