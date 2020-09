Opere pubbliche, Tarquinia presenta tre progetti da due milioni e mezzo di euro

Cronaca - Il comune risponde al decreto del ministero dell'Interno con gli interventi di messa in sicurezza tra Santa Maria in Castello e Fontana nova

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Tarquinia – Tarquinia risponde al ministero dell’Interno con tre progetti da due milioni e mezzo di euro.

Con il decreto dell’8 agosto i comuni possono richiedere fondi per opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e territorio. Il Mint ha previsto tre fasce di contributi: un milione per quelli fino a 5mila abitanti, due milioni e mezzo per quelli fino a 25mila abitanti e cinque milioni per quelli ancora più grandi.

La cittadina in provincia di Viterbo, con i suoi 16.410 abitanti certificati a dicembre dall’Istat, rientra nella seconda fascia e nella giornata di ieri ha deliberato l’approvazione di tre progetti da presentare al ministero.

Il primo riguarda la messa in sicurezza del fronte rupestre sotto la chiesa di Santa Maria in Castello per un costo complessivo di 850mila euro, il secondo la messa in sicurezza del fronte rupestre sopra Fontana Nova per 999mila euro, il terzo la messa in sicurezza di via di Fontana nova per 650mila euro.

In totale la somma richiesta è di 2.499.000 euro.

Dopo l’approvazione dei progetti di fattibilità da parte della giunta il comune rimane in attesa. “Gli interventi proposti riguardano la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – spiegano dall’amministrazione – e sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche all’annualità 2021. Se verranno ammesse al contributo, le opere dovranno essere affidate entro 15 mesi”.

Condividi la notizia:











15 settembre, 2020