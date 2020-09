“Queste opere sono l’orgoglio di quel genio che ci ha reso famosi nel mondo”

Il giornale di mezzanotte - Cultura - Il senatore Francesco Battistoni commenta la mostra "Boccasile maestro dell'erotismo fascista" - Oggi la passeggiata racconto con Antonello Ricci, appuntamento alle ore 10 in piazza Nazario Sauro a Bassano in Teverina

Condividi la notizia:











Bassano in Teverina – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi ho visitato la mostra “Boccasile maestro dell’erotismo fascista” a Bassano in Teverina.

Il famoso illustratore, dopo aver lasciato Bari, città natale e trasferitosi a Milano, nel primo decennio del 900 inizia una vera e propria carriera artistica, orientandosi nel settore della pubblicità per immagini, in cui impone, fin da subito, il suo stile personalissimo.

Dopo aver firmato alcune campagne pubblicitarie famosissime, come quella dell’Amaro Ramazzotti, si dedica, negli ultimi anni della sua vita a consacrare la sua idea di donna florida, procace, solare e mediterranea.

Prima di morire, dedica gli ultimi due anni a disegnare 27 copertine per il mensile erotico francese Paris tabou, di cui stravolge completamente l’impostazione.

Molte di queste opere sono qui esposte e rappresentano l’orgoglio di quel genio italiano che ci ha reso famosi nel mondo.

Un doveroso plauso va al sindaco e amico, Alessandro Romoli, che con questa mostra gratuita continua a permettere una diffusione a tutto tondo della cultura nostrana, di cui, specie in questo momento così difficile, si ha sempre più bisogno.

Francesco Battistoni

Vicepresidente Commissione Agricoltura Senato

Responsabile del dipartimento Agricoltura di Forza Italia

Articoli: Boccasile, le signorine Paris tabou e il Decamerone di Antonello Ricci – Boccasile, l’inventore delle cosce con la “C” maiuscola – Boccasile, il grande artista che ha disegnato le più belle pubblicità della prima metà del Novecento di Silvio Cappelli – Boccasile maestro dell’erotismo fascista di Carlo Galeotti

La mostra gratuita Boccasile maestro dell’erotismo fascista e la passeggiata gratuita Boccasile: l’eros in camicia nera con Antonello Ricci

La mostra gratuita Boccasile maestro dell’erotismo fascista si tiene nel centro storico di Bassano in Teverina dal 1 al 15 settembre 2020. Esposte per le vie del centro storico 20 grandi immagini delle copertine di Paris tabou e della rivista di Pitigrilli e Cesare Zavattini Le grandi firme.

In occasione della mostra verrà organizzato anche passeggiata gratuita Boccasile: l’eros in camicia nera. Una passeggiata-racconto ideata e organizzata da Tusciaweb, comune di Bassano in Teverina e associazione delle “Comunità” narranti”.

Conduce Antonello Ricci. Partecipa la narratrice Simonetta Celli.

La passeggiata si snoderà per vie e piazze del pittoresco borgo della Teverina. Prendendo spunto dagli splendidi disegni delle “signorine” fiorite dalla matita e dal pennello di Boccasile.

Ricci rievocherà l’approdo del costume e della cultura italiani dal mondo contadino e di paese dell’anteguerra al tempo libero borghese e cittadino del Miracolo italiano.

In contrappunto Simonetta Celli narrerà invece lo sbarco a Bassano negli anni ’70 della picara compagnia di varietà del leggendario Bagaglino targata Mario Castellacci, Oreste Lionello e Pippo Franco. Con riverberi e riecheggi davvero intriganti e insospettati. Partecipazione gratuita. Appuntamento domenica 6 settembre ore 10 in piazza Nazario Sauro a Bassano in Teverina.

Nel rispetto della normativa anti-Covid, l’organizzazione si raccomanda di portare la mascherina. Nel corso dell’iniziativa si richiederà di evitare assembramenti.

Boccasile

Luigi (Gino) Boccasile nacque a Bari il 14 luglio 1901.

Due episodi segnarono la sua infanzia: la morte del padre a soli due anni per un calcio di cavallo e la perdita di un occhio per uno schizzo di calce viva mentre era andato a giocare con degli amici in un cantiere edile.

Nel 1918 si trasferisce con la madre a Milano dove iniziò a collaborare con lo studio grafico Achille Luciano Mauzan disegnando anche figurini e modelli di abiti da donna.

Nel 1930 produsse 30 cartoline per commemorare la Fiera del Levante di Bari.

Su richiesta di Mauzan si trasferì in Argentina, ma dopo due mesi rientrò in Italia per partire subito dopo per Parigi dove nel 1932 espose quadri al Salon des Independantes. Tornato a Milano collabora con diverse riviste e illustra collane di libri per ragazzi pubblicati da Rizzoli e Mondadori.

Tra il 1937 e il 1938 realizza 76 copertine con la Signorina grandi firme che comparivano sulla rivista Le grandi firme periodico fondato da Pitigrilli, trasformato successivamente in settimanale da Cesare Zavattini, edito da Arnoldo Mondadori.

Nel 1938 fa parte dei firmatari del Manifesto della razza appoggiando così le leggi razziali fasciste.

Durante la seconda guerra mondiale viene nominato grafico propagandista dal ministero della Guerra e dopo l’8 settembre 1943 aderisce alla Repubblica sociale italiana di cui cura i manifesti di propaganda.

Alla liberazione è incarcerato per collaborazionismo.

Nel 1946 riprende la sua attività disegnando cartoline per il Msi.

Nel 1947 inizia a collaborare con una serie di campagne pubblicitarie (Paglieri, Yomo, Locatelli…) e nel 1950 disegna su diversi periodici. Realizza anche le copertine della rivista erotica francese Paris tabou con cui collaborò fino alla morte avvenuta il 10 maggio 1952 per un attacco di pleurite. Lasciò incompiuta l’illustrazione del Decamerone di Boccaccio a cui stava lavorando.

Laura Ognibene

Main Sponsor

Sponsor Sponsor tecnici

Condividi la notizia:











6 settembre, 2020