Ortoetruria, campionato al via tra fine ottobre e inizio novembre

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Anche il basket regionale prova a rimettersi in moto.

Con la serie A al via tra sabato e domenica e la partenza dell’A2 fissata per il 15 novembre, anche i campionati minori iniziano a programmare, in ritardo rispetto agli standard, formule e date della prossima stagione.

La Stella azzurra Ortoetruria farà parte dell’organico di serie C gold Lazio che dovrebbe cominciare tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre: sarà decisivo, in questo senso, l’incontro di questa settimana tra il comitato regionale e le società, che andrà a definire il formato della competizione.

Nel frattempo la squadra, che era ferma da marzo, prosegue con la preparazione precampionato al PalaMalè, agli ordini del tecnico Umberto Fanciullo e della preparatrice atletica Chiara Giuliobello.

“Stiamo lavorando per mettere a punto tutte le misure emergenziali per poter iniziare l’attività agonistica nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari stilati dalla Fip – spiegano dalla società -. A breve potremo organizzare qualche allenamento congiunto con altre formazioni“.

Il primo test, in fase di organizzazione, dovrebbe essere contro l’Orvieto. Successivamente la società ne programmerà almeno altri due o tre.

21 settembre, 2020