Terni - Indagini dei carabinieri che hanno denunciato anche il figlio dell'uomo per truffa e spendita di banconote false

Terni – Paga in contrassegno con soldi falsi, arrestato 45enne.

È accaduto a Narni in provincia di Terni dove i carabinieri hanno scoperto una truffa da parte di un acquirente che ha pagato la merce acquistata in contrassegno con banconote false da 50 euro.

“La truffa che non ti aspetti, quando ‘vittima’ del commercio on-line non è l’acquirente ma il venditore – si legge nella nota dei carabinieri del comando provinciale di Terni -, è quanto accaduto a Narni qualche giorno fa. È iniziata da un pacco recapitato da un corriere, l’indagine che ha consentito ai carabinieri del comando stazione di Narni di procedere all’arresto di un soggetto straniero pregiudicato di 45 anni residente in paese”.

Il 45enne avrebbe acquistato la merce comprata on line pagando in contrassegno con banconote da 50 euro per un importo di 700 euro.

“L’uomo, giorni addietro – spiega il comunicato stampa dei carabinieri – aveva effettuato un acquisto on-line dal valore di 700 euro circa, pagando in contrassegno la merce recapitata con banconote da 50 euro. Il corriere addetto alla consegna, una volta rientrato nella propria sede operativa aveva quindi constatato, a seguito di una più accurata verifica, che le banconote utilizzate per il pagamento della merce da parte del macedone erano tutte false”.

Immediatamente è scattata la denuncia ai carabinieri i quali hanno avviato le indagini.

L’attività investigativa “ha consentito di rivenire a casa del truffatore, a seguito di perquisizione delegata dall’Ag, ulteriori 50 banconote false dello stesso taglio, nonché la merce acquistata on-line. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per truffa e spendita di banconote false. Per gli stessi reati i militari hanno anche denunciato a piede libero il figlio convivente, concorrente con il padre nella medesima condotta illecita”.

8 settembre, 2020