Pakistan, proteste contro le vignette di Charlie Hebdo ritenute blasfeme

Muzaffarabad - “Smettetela di abbaiare, cani francesi” è stato uno degli slogan del corteo – Un tricolore è stato bruciato e calpestato

Muzaffarabad – Nella città di Muzaffarabad, nella provincia del Kashmir, in Pakistan, si è riunito un corteo di persone che ha sfilato per le vie della città per protestare contro le vignette satiriche di Charlie Hebdo.

Gli slogan della protesta sono stati “Smettetela di abbaiare, cani francesi” e “Stop Charlie Hebdo”. I manifestanti ritengono che le vignette della rivista francese siano blasfeme e offensive e per questo chiedono un intervento, diplomatico e politico, del Pakistan nei confronti della Francia. Durante il corteo è stata anche calpestata e data alle fiamme una bandiera della Francia.

L’ambasciata francese consiglia ai propri concittadini di evitare viaggi in Pakistan e di tenersi lontano da qualsiasi raduno.

“Le vignette pubblicate hanno scioccato i sentimenti di milioni di musulmani” ha osservato il ministro degli esteri pakistano Shah Mahmood Qureshi.

3 settembre, 2020