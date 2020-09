Palco in strada per festeggiare il compleanno, 3 party abusivi interrotti per mancato rispetto delle norme anti-Covid

Napoli - Gli organizzatori avevano invitato cantanti neomelodici e montato delle casse acustiche

Napoli – Decine di persone in piazza per festeggiare un 18esimo compleanno, senza mascherine e distanziamento.

Gli agenti sono intervenuti lo scorso giovedì in vicoletto Cavone dove si stava tenendo una festa di compleanno in strada. Era stato montato un palco che occupava l’intera strada pubblica e non c’era rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell’uso della mascherina. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno multato la madre e lo zio del festeggiato, organizzatori della festa, per non aver rispettato le norme sanitarie.

Sempre a Napoli, in piazzetta Rosario di Palazzo, era stata organizzata una festa per una promessa di matrimonio, senza autorizzazione e senza rispetto delle norme sanitarie. Gli agenti di polizia hanno identificato due persone che stavano montando casse acustiche per consentire l’esibizione di un cantante neomelodico.

Nella stessa serata, a Napoli, un terzo intervento della polizia in via Boezio ha disperso un gruppo di persone che avevano creato un assembramento sotto a un palco montato in strada. L’organizzatore, un 34enne napoletano, ha riferito che stava allestendo una festa di compleanno per il figlio minorenne.

5 settembre, 2020