A piedi da Palermo a Londra per riabbracciare la nonna

Via Francigena - L'impresa di Romeo Cox, 10 anni, assieme al padre

Palermo – Da Palermo a Londra in tre mesi. 2800 chilometri percorsi a piedi per riabbracciare la propria nonna, non in buonissime condizioni di salute.

E’ l’impresa di Romeo Cox, 10 anni, italo-inglese, che lo scorso 18 giugno è partito dalla Sicilia insieme al padre e, raccontando il suo viaggio sui social, ha raggiunto Trafalguar Square. Ad attenderlo, nel cuore pulsante della città londinese, un folto pubblico tra applausi e ammirazione.

La decisione di partire a piedi è stata dettata dall’emergenza Coronavirus: prender un aereo per raggiungere la nonna sarebbe stato impossibile e difficoltoso, così Romeo e suo padre si sono affidati alle loro gambe. Passo dopo passo hanno portato a termine l’impresa: sono arrivati a Londra lo scorso 20 settembre percorrendo la Via Francigena tra tra Italia, Svizzera, Francia e Inghilterra.

Ora entrambi dovranno affrontare i 15 giorni di quarantena obbligatoria prevista dal governo britannico per chiunque arrivi dall’estero.

22 settembre, 2020