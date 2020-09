Il panda Eimei spegne 28 candeline, è il più anziano al mondo in cattività

Tokyo - Per lui una torta di ghiaccio e bambù

Tokyo – 28 candeline da spegnere per il panda Eimei, il più anziano esemplare al mondo nato e cresciuto in cattività.

Il suo compleanno è il 14 settembre, e quest’anno compie 28 anni, l’equivalente di oltre 80 anni per un uomo). Nato a Pechino e poi trasferito in Giappoe, Eimei vive nello zoo Adventure World, nella prefettura di Wakayama, a ovest dell’arcipelago.

Dal 1994 il mammifero è diventato padre di 15 cuccioli e secondo la direzione dello zoo i prossimi piccoli sono attesi per questo autunno, con la sua abituale partner di 8 anni più giovane.

In occasione del compleanno lo zoo ha regalato al panda una torta realizzata con ghiaccio e decorazioni in bambù, come augurio di longevità e prosperità.

