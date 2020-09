Paolo Binaco nuovo direttore del museo territoriale del lago di Bolsena

Cultura - Subentra a Pietro Tamburini

Condividi la notizia:











Bolsena – Il museo territoriale del lago di Bolsena aderisce alle giornate europee del patrimonio 2020, la manifestazione dedicata al tema dell’educazione che invita tutti a trascorrere un fine settimana tra musei, parchi archeologici e luoghi della cultura prendendo parte a laboratori e attività didattiche e fruendo di aperture serali con il biglietto d’ingresso al costo simbolico di 1 euro, nel rispetto delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19.

L’appuntamento a Bolsena è per domenica 27 settembre, alle 10, nell’area archeologica di Poggio Moscini, in via Orvietana. Nel foro della città romana di Volsinii saranno illustrati ai visitatori i risultati delle ricerche archeologiche più recenti (relative a scavi, restauri e acquisizioni) condotte in sinergia dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale.

E dall’università degli studi della Tuscia di Viterbo, il comune di Bolsena e le associazioni tecniche e di volontariato del territorio, in particolare gruppo archeologico Velzna “Alessandro Fioravanti” Aps, centro ricerche archeologia subacquea e scuola sub lago di Bolsena. Alla giornata parteciperà anche il neodirettore scientifico, Paolo Binaco, subentrato da pochi giorni a Pietro Tamburini, tra i fondatori del museo nato nel 1991 e appartenente alla rete Simulabo.

Classe 1987, archeologo con grande esperienza alle spalle specializzato in etruscologia all’università degli studi di Firenze, parallelamente all’attività sul campo svolta come libero professionista, Binaco partecipa a numerosi progetti di ricerca nel territorio, in collaborazione con atenei italiani e statunitensi quali Saint Anselm college, university of Arizona, Illinois state university. E’ autore di varie pubblicazioni, sia a carattere scientifico che divulgativo.

L’ingresso è libero con obbligo di indossare la mascherina protettiva e mantenere la distanza interpersonale minima di un metro.

Condividi la notizia:











21 settembre, 2020