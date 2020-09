Parte la rassegna d’arte “Di tutti gli dèi”

Soriano nel Cimino - L'inaugurazione sabato alle 17 alle Scuderie di palazzo Chigi Albani

Soriano nel Cimino – Sabato alle 17 alle Scuderie di palazzo Chigi Albani si inaugura una Rassegna d’arte straordinaria, con la presenza a Soriano dei migliori pittori neo figurativi, scelti accuratamente dal professor Robertomaria Siena, già docente di Storia dell’arte all’Accademia di Belle Arti di Roma, da lui curata insieme a Laura Catini e diretta artisticamente da Paolo Berti.

Le undici opere che compongono “Di tutti gli dèi” sono di Francesco Campese, Mihail Dinisiuc, Marco Eusepi, Adriano Fida, Adriano Gentili, Federico Giampaolo, Vladimir Pajevic, Lorenzo Romani, Alessandro Sicioldr, Gianluca Sità e Corina Surdu.

L’evento ha il Patrocinio del Comune di Soriano nel Cimino, e il sostegno del Sindaco Fabio Menicacci, dell’Assessore alla Cultura Rachele Chiani, dell’Associazione Culturale Premio Centro della Cooperativa Il Camaleonte e del Polo Culturale di Soriano. Il Catalogo è edito da Premio Centro ed è possibile acquisirlo in loco.

L’ingresso è libero e sottoposto alle norme anti-Covid.

Le opere saranno visibili fino al 27 settembre 2020, secondo gli orari delle Scuderie.

Di tutti gli dèi parla dei misteri dell’arte e vuole indagare tra i segreti celati della creatività umana, in una cornice di grande suggestione come sono i gruppi scultorei cinquecenteschi della Fonte di Papacqua. Gli dèi e le muse nascosti nello spirito degli artisti, affermano la loro presenza nell’atto creativo dell’opera d’arte, che sublima la materia e impone l’ascolto della voce dell’anima. Opere mirabili che fanno immergere il visitatore in una silenziosa quanto profonda meditazione del perchè dell’arte e del suo esistere come custode della bellezza ed espressione del divino che è nell’umano.

8 settembre, 2020