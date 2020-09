Partito il restauro del campanile del duomo

Tarquinia - In quasi 150 anni la struttura non aveva mai avuto un intervento di recupero

Tarquinia – I lavori dovevano partire all’inizio di quest’anno. Ma il coronavirus aveva bloccato tutto. Fino a poche settimane fa, quando sono stati montati i primi ponteggi per il restauro e la messa in sicurezza del campanile del duomo di Tarquinia.

Finanziato in gran parte dalla Cei (Conferenza episcopale italiana), con i fondi dell’otto per mille, e con un contributo economico della parrocchia, l’intervento ha due obiettivi: da una parte il risanamento statico, dall’altra il restauro di alcuni punti degradati e la pulizia generale da piante infestanti e dal guano dei piccioni.

Dalle forme medievali, il campanile in realtà è stato costruito tra il 1874 e il 1879 su progetto di Francesco Dasti, fratello di Luigi, sindaco di Tarquinia. Dasti aveva presentato tre bozze, per le quali il capitolato della cattedrale chiamò a scegliere Virginio Vespignani, in città per realizzare villa Bruschi Falgari.

In quasi 150 anni di storia, la struttura non aveva mai avuto restauri. Promotore dell’iniziativa don Rinaldo Copponi, parroco del duomo, che, insieme all’architetto Claudio Sabbatini e al membro del consiglio pastorale diocesano Walter Rosatini, ha avuto il merito di raggiungere questo importante traguardo.

Grazie l’impegno dell’ufficio dei beni culturali ecclesiastici della Diocesi, con il direttore Giovanni Insolera, la Conferenza episcopale italiana ha sostenuto diversi progetti a tutela del patrimonio artistico ed ecclesiastico tarquiniese.

Dall’oratorio di santa Croce alle chiese dell’Annunziata, di Santa Maria in Castello, del Suffragio e della Trinità, dallo stesso duomo alla canonica di San Martino.

Daniele Aiello Belardinelli

28 settembre, 2020