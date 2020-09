Passa la Tirreno Adriatico, vietato assistere all’evento

Capalbio - Per le norme di sicurezza dettate dal Coronavirus

Capalbio – La cinquantacinquesima edizione della “Tirreno Adriatico” attraversa anche Capalbio. Mercoledì 9 settembre, infatti, nel corso della terza tappa della competizione ciclistica sono previste alcune modifiche alla viabilità.

In particolare, fanno sapere dall’amministrazione comunale, per parte di via del Cutignolo, fino all’intersezione con via Leopardi e su un tratto della strada provinciale Capalbio – Pescia Fiorentina, sarà vietata la sosta dalle 8 alle 14 e, a partire dalle 11.30 e fino alle 14, sarà vietato il traffico dei veicoli. E’ vietata anche la sosta nel parcheggio del cimitero cittadino, sempre dalle 8 del mattino e fino alle 14.

Inoltre, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dell’emergenza Covid la zona è interdetta al pubblico per evitare eventuali assembramenti da parte degli appassionati che intendono seguire la gara.

Quello di Capalbio, infatti, sarà un “traguardo volante” e il passaggio dei ciclisti è previsto tra le 12,40 e le 13. Proprio dal passaggio vicino al borgo medievale di Capalbio partirà la trasmissione in diretta televisiva e sarà quindi possibile seguire la gara in tivù.

I cittadini residenti nei tratti di strada interessati dal passaggio della “Tirreno Adriatico” hanno ricevuto proprio in questi giorni una comunicazione da parte dell’Amministrazione comunale con l’invito a rispettare le indicazioni fornite. Inoltre, per garantire il sicuro svolgimento della manifestazione sportiva e il rispetto delle regole, saranno in servizio i sette agenti della Polizia Municipale, affiancati dai Carabinieri, le Guardie zoofile, le associazioni “La Racchetta” e “Il Pedale capalbiese” e altri volontari che forniranno informazioni anche sulla viabilità alternativa.

5 settembre, 2020