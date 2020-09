Passaggio di consegne tra il colonnello Leonardo Moroni e il colonnello Sandro Cascino

Viterbo - Giovedì 24 settembre la cerimonia con inizio alle 10 alla scuola Marescialli dell’Aeronautica

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Giovedì 24 settembre 2020 con inizio alle 10 alla scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeronautica di Viterbo si terrà la cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Leonardo Moroni (Comandante uscente) ed il Colonnello Sandro Cascino (Comandante subentrante).

La cerimonia, che rappresenta un significativo ed importante momento della vita e delle attività dell’Ente, si terrà alla presenza delle autorità locali e sarà presieduta dal Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3^ Regione Aerea di Bari.

Il Colonnello Leonardo Moroni lascia la Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare dopo circa due anni e mezzo di comando per essere destinato a nuovo incarico presso l’Ufficio Generale per la Circolazione Aerea Militare (UCAM) dello Stato Maggiore Aeronautica.

Il Colonnello Pilota Sandro Cascino proviene dal 3° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica e sarà, quindi, chiamato a guidare le attività dell’Istituto di Formazione Viterbese e dell’aeroporto militare su cui la Scuola insiste.

La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comandante delle Scuole dell’A.M. e della terza Regione Aerea; il reparto ricopre una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, assicura la fornitura dei Servizi della Navigazione Aerea e garantisce, in accordo a quanto previsto nei piani operativi di settore, l’efficienza delle installazioni aeroportuali funzionali all’attività di volo.

Curriculum vitae

Il Col. Sandro Cascino è nato a Roma il 7 marzo 1975 ed è entrato in Accademia Aeronautica nel 1994 con il corso Rostro III.

Inviato presso l’Euro Nato Joint Jet Pilot Training (ENJJPT) di Sheppard (USA), ha conseguito il brevetto di pilota militare nel 1999. Inizialmente assegnato alla linea AMX, è diventato poi istruttore di volo presso lo stesso ENJJPT di Sheppard su velivolo T-38 nel 2001. Al suo rientro in Italia nel 2004 è stato assegnato al 31° Stormo di Ciampino dove ha operato su velivoli A319CJ, Falcon 50 e Falcon 900-EX. Ha partecipato ad operazioni in Libia ed Afghanistan.

Nel 2008 viene selezionato quale membro dell’equipaggio del Sig. Presidente della Repubblica, prima con la qualifica di pilota, poi quale Comandante supplementare, fino al termine del mandato del Presidente Giorgio Napolitano. Nel 2011 assume l’incarico di Capo Ufficio Operazioni del 31° Stormo di Ciampino, e successivamente nel 2012 assume il comando del 306° Gruppo Volo “Trasporti Speciali” del 31° Stormo.

Nel 2014, al termine dell’attività operativa di volo, è stato trasferito presso il 3° Reparto dello Stato Maggiore A.M., dove ha ricoperto in successione gli incarichi di Capo della 1^ Sez. del 1^ Ufficio “Pianificazione Generale e Trasformazione, Capo della 1^ Sez. del 5° Ufficio “Addestramento al Volo, Esercitazioni/Valutazioni e Modeling & Simulation”, e infine Vice Capo dello stesso 5° Ufficio.

Ha conseguito la Laurea in Scienze Aeronautiche, la Laurea Magistrale in “Management e Comunicazione d’Impresa” ed il Master in Studi Internazionali Strategico-Militari. Ha frequentato numerosi corsi tra i quali il Corso Normale presso l’ ISMA di Firenze e il 16° Corso presso l’Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI).

Il Col. Cascino ha al suo attivo circa 4.000 ore di volo su diversi tipi di aerei.

E’ sposato con la Signora Carola e ha due figli, Diego di 15 anni e Giordano di 11.

Il Colonnello Leonardo MORONI è nato a Viterbo e ha frequentato il 70° Corso Allievi Ufficiali di Complemento nel 1985 per poi essere assegnato al Reparto Tecnico Addestrativo Telecomunicazioni e Assistenza al Volo di Pratica di Mare per la frequenza del Corso per Controllore di Aerodromo e Avvicinamento.

Nel 1986 è stato assegnato alla 46^ Brigata Aerea di Pisa dove ha acquisito le abilitazioni di Controllore di Aerodromo e di Avvicinamento.

Dal 1987 al 1995 ha prestato servizio presso il 4° Stormo di Grosseto in qualità di Controllore di Aerodromo, Avvicinamento e RADAR/GCA.

Nel 1995 è stato assegnato al Reparto Addestramento Assistenza al Volo di Pratica di Mare, dove ha ricoperto gli incarichi di Capo Sezione, Capo Servizio e Comandante di Gruppo.

Dal 2005 al 2010 ha prestato servizio presso il 1° Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, ricoprendo, dal 2006, l’incarico di Capo della 7^ Sezione del 1° Ufficio Ordinamento e Personale.

Nel 2010 è stato assegnato alla Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto di Viterbo, in qualità di Direttore degli Studi. Promosso Colonnello nel 2014, è stato nominato Comandante dei Corsi e Vice Comandante della Scuola.

Il Colonnello Leonardo MORONI ha frequentato tutti i corsi di qualifica previsti per il personale della Categoria Controllo dello Spazio Aereo presso il RACSA di Pratica di Mare e numerosi altri corsi professionali presso l’Eurocontrol Institute of Air Navigation Service di Lussemburgo. Ha frequentato il Corso di Metodologia Didattica (1997), il Corso Prevenzione Incidenti Volo presso l’ISV di Roma (2001), il 1° Corso Comando presso la Scuola Guerra Aerea di Firenze (2002). Dal settembre 2004 al luglio 2005 ha frequentato il 7° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze e il 6° Corso Consigliere Giuridico presso il Centro Alti Studi per la Difesa di ROMA.

Ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l’Università della Tuscia di Viterbo.

Tra le onorificenze ricevute, Croce d’Oro per il Servizio Militare, Medaglia NATO commemorativa per le operazioni dell’ex-JUGOSLAVIA, Medaglia NATO commemorativa per le operazioni in KOSOVO, Medaglia d’Argento di lungo comando.

E’ sposato con la Signora Norma ed è padre di Pier Paolo.

Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto Viterbo

21 settembre, 2020