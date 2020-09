Pec delle imprese, regolarizzazione entro l’1 ottobre

Viterbo - Camera di commercio - Lo stabilisce il decreto Semplificazioni

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Conto alla rovescia per la regolarizzazione della posta elettronica certificata delle imprese: entro il 1 ottobre tutte le aziende devono comunicare telematicamente al registro delle imprese il proprio domicilio digitale (Pec) attivo e univocamente riconducibile all’impresa.

A stabilirlo è il decreto Semplificazioni convertito nella legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, che facilita i rapporti con la pubblica amministrazione, era già un obbligo dal 2008 per le società e dal 2012 per le imprese individuali.

Ma se la mancata comunicazione prevedeva finora solo una sospensione temporanea per l’invio di pratiche telematiche al registro imprese, ora invece può comportare una multa compresa tra i 206 e i 2.064 euro per le società, tra i 30 e i 1.548 euro per le imprese individuali.

Per le imprese che dopo la scadenza del termine risulteranno prive di Pec, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, è prevista l’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio.

La comunicazione del domicilio digitale, che deve essere fatta solo dalle imprese che non hanno già una Pec valida iscritta al registro delle imprese, è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. Può essere effettuata dal titolare o legale rappresentante dell’impresa con una delle seguenti modalità:

– direttamente sul sito dedicato ipec-registroimprese.infocamere.it (accesso consentito con il dispositivo di firma digitale);

– Comunica Starweb (http://starweb.infocamere.it): per imprese individuali e società è una comunicazione di ‘variazione’ dei ‘dati sede’ (accesso consentito con il dispositivo di firma digitale, contratto Telemaco, carta prepagata);

– Sportello assistito camerale (con una tariffa di 10 euro più IVA), solo per appuntamento prenotabile dal portale camerale: www.vt.camcom.it

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio del registro delle imprese: tel. 0761/2344504 – 0761/234501.

Camera di commercio di Viterbo

25 settembre, 2020