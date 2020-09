“Persi 903mila euro, restituiti allo stato”

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Pesante atto d'accusa da Ricci (Pd) ad Allegrini (Lavori pubblici): "Si potevano spendere per la città, responsabilità politica grave dell'assessora"

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “903mila euro euro persi dal comune e restituiti allo stato”. Si potevano realizzare e ampliare opere pubbliche, ma l’amministrazione comunale li ha rimandati al mittente. Così accusa Alvaro Ricci.

Duro scontro in consiglio comunale con Laura Allegrini, assessora ai Lavori pubblici.

L’esponente Pd si dice amareggiato. “È stato vanificato – sostiene Ricci – gran parte del lavoro portato avanti con fatica dalla precedente amministrazione”. Quando nell’assessorato oggi di Allegrini c’era lo stesso Ricci.

A maggio 2017, palazzo dei Priori riuscì a ottenere l’uso di tre milioni di euro da tempo fermi, destinati a infrastrutture legate all’aeroporto mai decollato.

“Grazie a un emendamento nel mille proroghe – ricorda Ricci – fu un miracolo. In un mese e mezzo presentammo sette progetti di riqualificazione urbana per impegnare la somma, parcheggio delle Fortezze, asfaltatura strade, parcheggio fuori porta Faul, i dossi a via Garbini, ma interventi pure nelle frazioni, valle Pierina a Bagnaia, con il collegamento con a villa Lante, poi a Magugnano, la sistemazione della via centrale a Roccalvecce, via Doria Pamphili a san Martino al Cimino. Alcuni lavori partirono subito, altri dopo”.

C’era una sola condizione. “Gli interventi dovevano essere ultimati o dovevano essere assunte obbligazioni vincolanti, ovvero, aggiudicati i lavori, entro febbraio 2019”. Data più volte ricordata da Ricci a chi è arrivato poi.

“Ho sollecitato l’assessora Allegrini – continua Ricci – più volte affinché impegnasse le economie derivanti da ribassi nell’aggiudicazione degli interventi. Sono stato rassicurato sempre, mi ero pure reso disponibile a dare una mano, conoscendo bene la materia”.

Invece: “Di tre milioni ottenuti, 903mila sono stati restituiti allo stato, di cui 204mila per il parcheggio fuori porta Faul. Si poteva coprire il pezzo d’Urcionio mancante, giusto per fare un esempio.

Alle Fortezze restituiti 243mila euro. Il lavoro prevedeva anche asfaltature e l’area camper al Carmine. Ancora chiusa perché mancano diecimila euro per la recinzione, quando sono stati mandati indietro 243mila euro”.

Stessa storia per le opere nelle frazioni. “Soldi persi, quando erano sufficienti procedure snelle per impegnarli a favore della città. C’è una responsabilità politica grave, quando si perde un finanziamento. È compito dell’assessore al ramo seguire l’iter”.

Ormai quei soldi sembrano avere preso il volo. Allegrini ha promesso di rispondere in forma scritta. Si tireranno le somme. La resa dei conti.

Giuseppe Ferlicca

9 settembre, 2020