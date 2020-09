Pesca di anguilla al lago di Bolsena, ecco gli attrezzi giusti e i divieti

Polizia provinciale - I consigli e le precisazioni del maggiore Enrico Paziani

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono il maggiore Enrico Paziani della polizia provinciale di Viterbo, nonché docente Arsial nei corsi di formazione ed aggiornamento delle guardie ittiche volontarie nelle materie legislative, controllo vigilanza e sanzioni, in materia di pesca nelle acque interne della regione Lazio.

Ricevo ogni giorno telefonate per la delucidazione sulle tipologie di pesca, utilizzo degli attrezzi e divieti, in questo periodo alla luce del D.M. 403 del 25 luglio 2019 con il quale sono stati modificati i periodi di divieto di pesca dell’anguilla a livello nazionale dal 1 gennaio al 31 marzo (precedentemente dal 1 luglio al 31 agosto e dal 15 settembre al 15 ottobre).

Di conseguenza viene richiamata la deliberazione di giunta della regione Lazio n. 916 del 12 luglio 2002, in applicazione all’art 11 della L.R.87/90 e s.m.i. con l’approvazione dell’elenco attrezzi per la pesca nelle acque interne della regione, suddiviso in due elenchi il primo per la pesca professionale, il secondo per la pesca sportiva.

Il punto 9 del primo elenco prevede l’utilizzo per la pesca dell’anguilla del martavello o bertovello o cucullo dalle seguenti caratteristiche: due ali maglia non inferiore a 10 mm lunghezza massima 30 metri, longherina maglia non inferiore a 25 mm lunghezza massima 80 metri periodo di utilizzo dal 15 settembre al 31 dicembre e dal 1 aprile al 30 giungo.

Tali attrezzi devono rispettare delle regole: distanza fra due attrezzi non inferiore al doppio del più grande art. 14 comma 12 L.R.87/90 (es. ali 30 metri boccolaio 3 metri= 63 metri , distanza fra due attrezzi 126 metri);

non possono essere collocati a meno di 40 metri da opere murarie (bracci dei porti) art. 14 comma 24 L.R.87/90;

non possono essere collocati a meno di 200 metri dall’imbocco dei porti art. 17 comma 2 Reg. Nav. D.C.P.VT n° 5 /2007;

devono essere delimitati per la loro estensione da 4 boe a pera di colore bianco e rosso posizione in prossimità del sacco di recupero ai vertici delle ali e della longherina art 17 commi 5 e 7 Reg. Nav. D.C.P.VT 5/2007;

se posizionati oltre 150 metri da riva, ovvero in area di navigazione, devono essere anche segnalati da luci per la visibilità notturna ed impedire l’incaglio di unità di navigazione.

Per gli altri attrezzi per la pesca dell’anguilla ovvero filaccione massimo 500 ami per barca e cucullo piccolo da fondale senza ali ne longherina, maglia minima 10 mm apertura bocca massimo 50 cm distanza da riva minimo metri 1,50, questi attrezzi utilizzabili dal 1 aprile al 31 dicembre vietati nelle zone riservate alla balneazione nel periodo 1 maggio 30 settembre.

Per i diportisti che frequentano il lago oltre il 15 settembre in particolare in località Cava ad ovest di Marta, fare la massima attenzione in quanto la longherina e le ali sono tenute a galla da numerosi galleggianti, e gli attrezzi beni visibili dalla presenza del 4 boe. Avvicinarsi con cautela e passare esclusivamente fra un attrezzo e l’altro.

Enrico Paziani

Misure e periodo di divieto

SPECIE MISURA DIVIETO Quantità sportivi TROTA FARIO E IRIDEA 20 CM Dalle 19 prima domenica di ottobre alle 6 ultima domenica di febbraio 6 CAPI COREGONE 30 CM 25 DICEMBRE 31 GENNAIO 5 KG LUCCIO 30 CM 15 FEBBRAIO 30 MARZO 5 CAPI TINCA 20 CM 15 MAGGIO 30 GIUGNO 10 CAPI CARPA 25 CM 15 MAGGIO 30 GIUGNO 10 CAPI ANGUILLA 25 CM 1 GENNAIO 31 MARZO 2 KG CEFALI E ALTRE MUGGINI 15 CM 5 KG PESCE PERSICO 18 CM 15 APRILE 30 MAGGIO 5 KG PERSICO TROTA Black bass 20 CM 5 KG SPIGOLA 25 CM 5 KG BARBO plebeius 18 CM 15 MAGGIO 30 GIUGNO 10 CAPI BARBO canino 16 CM 15 MAGGIO 30 GIUGNO 10 CAPI CAVEDANO 18 CM 15 MAGGIO 30 GIUGNO 10 CAPI

7 settembre, 2020