Picchia e prende a morsi la moglie, salvata dal figlio di 3 anni

Limbiate - Provvidenziale l'intervento dei carabinieri - Arrestato l'uomo

Limbiate – Tornato a casa ubriaco avrebbe iniziato a picchiare la moglie. A prenderla a morsi, a calci e pugni. A salvare la donna il figlio di 3 anni, che svegliato in piena notte dalle urla dei due genitori sarebbe andato a suonare alla porta dei vicini. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri.

E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza.

A finire in manette un 36enne, con precedenti segnalazioni. La vittima, una donna di 33 anni, è finita in ospedale, al San Gerardo di Monza, dove è stata medicata. A quel punto ha deciso di denunciare il marito, andando in caserma e raccontando anni di violenze.

Il marito è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

28 settembre, 2020