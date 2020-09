Picchiato e buttato in mare, denunciati cinque giovani

Rio nell'Elba - La vittima avrebbe fatto apprezzamenti verso una ragazza che era con loro

Condividi la notizia:











Rio nell’Elba – 26enne picchiato e poi buttato in mare, denunciati cinque giovani coetanei.

I ragazzi, che hanno tra i 19 e i 27 anni, lo scorso luglio avrebbero aggredito e poi buttato in acqua la vittima, “colpevole” di aver fatto apprezzamenti non graditi nei confronti di una ragazza che era al tavolo con loro.

Il tutto è avvenuto a Rio Elba, in provincia di Livorno. La vittima, originaria di Rieti, lavoratore stagionale, sarebbe stata aggredita all’uscita di un locale notturno: colpito con calci e pugni, sarebbe stato infine gettato in mare.

In base sempre a quanto ricostruito dai militari il 26enne, stordito e ferito, sarebbe riuscito a uscire dall’acqua solo grazie all’aiuto di alcuni amici, dovendo poi ricorrere alle cure dei medici per diversi traumi e lesioni. I carabinieri sono poi riusciti a identificare i presunti aggressori anche attraverso l’utilizzo dei filmati di video sorveglianza. Lesioni plurime aggravate il reato per il quale è scattata la denuncia.

Condividi la notizia:











5 settembre, 2020