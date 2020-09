Covid-19 - Il governo prenderà una decisione ufficiale il 13 settembre

Gerusalemme – Picco di contagi in Israele, verso due settimane di lockdown.

Il Coronavirus preoccupa in Israele. Il comitato ministeriale per il Covid-19 ha proposto, nella notte, il lockdown del paese a causa del picco di contagi che è stato registrato nelle ultime settimane.

La misura per entrare in vigore dovrà essere convalidata dal governo. Una decisione in merito verrà presa domenica 13 settembre.

Da quanto si apprende, inizialmente il lockdown dovrebbe durare due settimane e riguarderà la festa di Rosh ha-Shanà (il Capodanno ebraico) e il digiuno di Kippur. Poi, se i dati saranno positivi, il lockdown verrà allentato in forma molto graduale.

Non è chiaro quando la misura entrerà in vigore. Molto probabilmente dopo mercoledì, ossia al ritorno del premier Benyamin Netanyahu da Washington, dove il 15 settembre saranno firmati gli accordi di pace fra Israele ed Emirati Arabi Uniti.

11 settembre, 2020