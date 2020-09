Più di 400 persone in quarantena nella Tuscia

Coronavirus - Primo caso a Proceno - In tutto l'Alto Lazio sedici positivi e dieci guariti in 24 ore

Viterbo – Coronavirus, sedici casi e dieci guariti nell’Alto Lazio.

Nella Tuscia schizza a 422 il numero delle persone in quarantena, mentre 5mila 212 hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare.

Sale a 613 il totale dei contagi, dopo i quattro positivi accertati nelle ultime 24 ore su 272 tamponi effettuati. Ieri, mercoledì 23 settembre, due nuovi casi a Viterbo e uno ad Acquapendente e Proceno. Quest’ultimo comune, finora, è sempre stato Covid-free. “La persona – fa sapere l’amministrazione – sta attualmente bene. La Asl si sta occupando di attivare tutte le procedure per risalire a eventuali contatti e sono stati attivati i primi ulteriori tamponi”.

Degli ultimi quattro positivi, due hanno i sintomi del Coronavirus ma nessuno necessita di cure mediche. I viterbesi ricoverati scendono a sette: quattro si trovano nel reparto di malattie infettive di Belcolle e tre in una struttura sanitaria extra Asl.

Gli attualmente infetti sono 102, mentre cresce a 486 il numero delle guarigioni dall’inizio dell’emergenza. Altre tre persone si sono liberate del Covid. L’azienda sanitaria ha comunicato la negativazzione della bimba dell’asilo nido di Canepina, che è stata dimessa anche dal Bambin Gesù, e di due pazienti a Viterbo e Civita Castellana.

I tamponi fatti finora sono 26mila 932. Per quanto riguarda l’indagine di sieroprevalenza, i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 9mila 137 test e su 136 (l’1,49%) sono stati trovati gli anticorpi al virus.

In Sabina aumentano sempre più i contagi attuali, che ieri sono diventati 110 dopo sei nuovi casi. Riguardano una bambina di 4 anni, una 32enne e una 53enne, quest’ultima di ritorno dal Trentino, di Rieti. Un uomo di 61 anni di Fara in Sabina di rientro dalla Romania, una donna di 62 anni di Monte San Giovanni e una 80enne di Torri in Sabina.

Un guarito a Rieti. In sorveglianza domiciliare ci sono 415 persone, ben 47 con sintomi. Nelle ultime 24 ore, in 21 ne sono uscite.

Nel territorio della Asl Roma 4 sei nuovi positivi e altrettanti negativizzati. Due infetti a Formello e Sacrofano e uno a Cerveteri e Riano. Due guariti a Formello e uno ad Anguillara, Campagnano, Cerveteri e Riano. Sale a 905 il totale delle persone che si sono liberate del Covid. Gli attualmente contagiati, invece, sono 179.

I tamponi fatti dall’inizio dell’emergenza sono 34mila 98. Per quanto riguarda l’indagine di sieroprevalenza, al 22 settembre, su 6mila 634 test eseguiti, 98 hanno dato esito positivo.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 613 (194 a Viterbo; 419 in provincia)

Attualmente positivi: 102

Guariti: 486

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 7 (4 a Belcolle; 3 extra Asl)

In quarantena: 422

Usciti dalla quarantena: 5212 Comuni con positivi

Viterbo: 194 casi (6 morti e 153 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Acquapendente: 30 casi (1 morto e 14 guariti)

Tarquinia: 31 casi (1 morto e 27 guariti)

Civita Castellana: 19 casi (12 guariti)

Vetralla: 16 casi (7 guariti)

Orte: 14 casi (10 guariti)

Montalto di Castro: 1o casi (9 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (4 guariti)

Bagnoregio: 5 casi (2 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Monterosi: 2 casi (1 guarito)

Caprarola: 1 caso (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Proceno: 1 caso Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Marta: 12 casi (12 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (7 guariti)

Vignanello: 7 casi (7 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Blera: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Canepina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Vasanello: 1 caso (1 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

