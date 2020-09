Coronavirus nell'Alto Lazio - Ieri in dodici si sono liberati del virus - Dieci i casi, per un totale di 278 attualmente infetti

Viterbo – Coronavirus, nell’Alto Lazio più guariti che nuovi positivi. Nelle ultime 24 ore in dodici si sono liberati del virus, mentre i casi sono stati dieci.

Tre sono stati registrati ieri, giovedì 10 settembre, nella Tuscia: ad Acquapendente, Fabrica di Roma (da settimane comune Covid-free) e a Tarquinia.

“Uno – specifica l’azienda sanitaria – è un rientro dal Principato di Monaco e due hanno effettuato il tampone per la presenza di sintomi”. Di questi tre, due stanno trascorrendo la convalescenza a casa e uno è ricoverato nel reparto di malattie infettive di Belcolle. Sono sei i viterbesi, su 78 attualmente positivi, che necessitano delle cure mediche: quattro si trovano all’ospedale di Viterbo e due in strutture extra Asl.

Ad Acquapendente, al momento, sono cinque i casi: quattro appartengono allo stesso nucleo familiare, e tra questi c’è un 11enne il cui contagio ha messo in allerta il sindaco sulla riapertura delle scuole prevista per lunedì. La persona risultata infetta ieri, però, “non è riferibile – puntualizza l’amministrazione comunale – e non è in rapporto con i casi precedenti”.

Nella Tuscia sale a 568 il totale dei positivi e a 465 quello dei guariti. Nelle ultime 24 ore, un cittadino di Civita Castellana e un altro di Viterbo si sono liberati del virus. In isolamento domiciliare ci sono 346 persone, mentre 4mila 893 hanno concluso il periodo di quarantena. Finora sono stati fatti 23mila 834 tamponi, ben 312 nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda l’indagine di sieroprevalenza nelle scuole, sui sanitari e sulle forze dell’ordine, finora i laboratori di Belcolle e di Civita Castellana hanno analizzato 8mila 245 test. Su 127 (l’1,54%) sono stati trovati gli anticorpi al virus, mentre solo due hanno poi dato esito positivo anche al Covid.

Nel territorio della Asl Roma 4, due contagi a Santa Marinella e uno ad Anguillara, Bracciano, Cerveteri e Ladispoli. Per un totale di sei nuovi casi. “Si tratta – fa sapere la Regione – di due casi di rientro, uno con link dalla Sardegna e uno dal Kosovo, tre sono contatti di casi già noti e isolati e uno è stato individuato su segnalazione del medico di medicina generale”.

Cinque i guariti, che dall’inizio dell’emergenza diventano 831: quattro ad Anguillara e uno a Cerveteri.

Gli attualmente infetti sono 159: ventinove ad Anguillara, ventidue a Cerveteri, sedici a Civitavecchia, quindici a Santa Marinella, undici a Formello, dieci a Castelnuovo di Porto, nove a Ladispoli e Trevignano, sette a Sacrofano, sei a Capena e Morlupo, cinque a Bracciano e Fiano Romano, due ad Allumiere, Campagnano e Civitella, uno a Canale Monterano, Filacciano e Riano.

Finora sono stati effettuati 31mila 24 tamponi. Per quanto riguarda l’indagine di sieroprevalenza, al 9 settembre, su 5mila 661 test eseguiti, 93 hanno dato esito positivo.

In Sabina è stato riscontrato un solo caso a Cantalice: è una donna di 86 anni. Ma in cinque sono guariti: un bambino di 8 anni, un 13enne, una donna di 36 e uno uomo di 45 anni di Rieti e una 26enne di Montopoli.

Sono 41 gli attualmente contagiati. In sorveglianza domiciliare ci sono 176 persone, ben diciotto con sintomi. Nelle ultime 24 ore, in 17 ne sono uscite.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 568 (184 a Viterbo; 384 in provincia)

Attualmente positivi: 78 + 2 migranti a Orte

Guariti: 465

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 6 (4 a Belcolle; 2 extra Asl)

In quarantena: 346

Usciti dalla quarantena: 4893 Comuni con positivi

Viterbo: 184 casi (6 morti e 147 guariti)

Montefiascone: 37 casi (3 morti e 33 guariti)

Tarquinia: 29 casi (1 morto e 24 guariti)

Acquapendente: 20 casi (1 morto e 14 guariti)

Civita Castellana: 17 casi (9 guariti)

Marta: 12 casi (11 guariti)

Orte: 12 casi (10 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (10 guariti)

Vetralla: 10 casi (7 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (6 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vignanello: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (2 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Bagnoregio: 3 casi (2 guariti)

Blera: 3 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Carbognano: 1 caso (0 guariti)

Vasanello: 1 caso (0 guariti) Migranti positivi: 2 a Orte; 2 a Proceno (ora al Celio) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 9 casi (9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Vitorchiano: 6 casi (6 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Capranica: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Canepina: 1 caso (1 guarito)

Gallese: 1 caso (1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Monterosi: 1 caso (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

11 settembre, 2020