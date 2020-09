Plebiscito per Luca Zaia: “Abbiamo lavorato bene e i cittadini ce lo hanno riconosciuto”

Venezia - Il governatore del Veneto rieletto per la terza volta con quasi il 76 per cento dei voti

Condividi la notizia:











Venezia – Per Luca Zaia è un plebiscito popolare. I veneti premiano il governatore uscente con percentuali bulgare, facendogli raggiungere quasi il 76 per cento dei voti che lo riconfermano per la terza volte presidente della regione Veneto.

“Abbiamo lavorato bene – dice all’indomani della vittoria ai microfoni di Skytg24 – e questo ce l’hanno riconosciuto i cittadini. Dire che il Covid fa vincere le elezioni sarebbe dire che i veneti sono idioti”.

E poi aggiunge: “La leadership della Lega non è nel mio interesse. La votazione riguarda la mia amministrazione, il tema politico si affronta con le elezioni politiche. L’obiettivo per i prossimi cinque anni è governare la regione e portare a casa l’autonomia”.

Condividi la notizia:











22 settembre, 2020