Salute - Massimo Calcagno, uno dei fisioterapisti della Viterbese, annuncia il contagio

Condividi la notizia:











Viterbo – “Sono positivo al Coronavirus”.

Massimo Calcagno, uno dei fisioterapisti della Viterbese, annuncia il contagio tramite un post su Facebook.

E’ lui, dunque, il componente dello staff risultato positivo assieme a tre calciatori.

“Ho già provveduto a contattare tutte le persone con cui sono stato in contatto stretto, ma è molto difficile ricordarsi tutte le persone con cui ho parlato o con le quali ho avuto contatti – prosegue Calcagno -. Per questo motivo credo che sia doveroso mettere al corrente le persone della mia positività, perché sono proprio le persone, soprattutto quelle del mio paese, a farmi sentire il loro affetto e il loro sostegno. Voglio dire a tutti che sto bene, e ringraziarvi per l’affetto che sto ricevendo”.

Tanti i commenti social di sostegno al fisioterapista gialloblù.

Condividi la notizia:











4 settembre, 2020