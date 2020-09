Positivo al Covid va al bar a bere con gli amici, evacuato il locale

La Spezia - L'uomo è stato denunciato e affidato alla Asl

La Spezia – Positivo al Covid va al bar a bere con gli amici, denunciato 27enne.

E’ successo in un noto locale alla Spezia, dove la polizia ha trovato il giovane che si intratteneva in compagnia di alcuni suoi coetanei. Immediatamente è stato isolato e il bar, davanti al quale ci sarebbero stati numerosi clienti senza mascherina, è stato evacuato. L’accesso è stato interdetto in via precauzionale in attesa delle indicazioni sanitarie.

Il 27enne è stato affidato al personale sanitario del 118 ed è stato denunciato per aver violato il provvedimento sanitario in atto, in base al quale come positivo era tenuto all’isolamento domiciliare.

Intanto la posizione del gestore del bar è al vaglio della divisione polizia amministrativa e sociale della questura per i provvedimenti di competenza.

25 settembre, 2020