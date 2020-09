Positivo Arturo Lorenzoni, candidato per il centrosinistra alla presidenza del Veneto

Coronavirus - Il politico fa sapere che sta bene e che continuerà la campagna elettorale con incontri in teleconferenza

Coronavirus – Arturo Lorenzoni, candidato per il centrosinistra alla presidenza del Veneto, è risultato positivo al Covid-19.

È stato lo stesso Lorenzoni questa mattina a rendere noto di essersi sottoposto al tampone. “Mi sono svegliato con qualche linea di febbre e mal di testa – ha scritto il politico sui propri profili social -. Nulla di grave, ma per precauzione mi sono recato a fare un tampone, non credo sia facile distinguere i sintomi del Covid da un semplice raffreddamento. Ora mi sento bene, ma attendo l’esito in autoisolamento in casa”.

L’esito è arrivato e Lorenzoni è risultato positivo al Coronavirus. Il candidato alla presidenza del Veneto per il centro sinistra ha comunque fatto sapere di stare bene e che continuerà la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza.

4 settembre, 2020