Covid-19 - Chiuse le sedi di Roma e Milano per la sanificazione

Roma – Positivo Paolo Savona, il presidente della Consob in quarantena.

Il presidente della Consob, Paolo Savona, è risultato positivo al Coronavirus.

Savona, ex ministro degli Affari europei, sarebbe asintomatico.

Da quanto si apprende, il presidente della Consob è in quarantena e lavora da casa.

“Sto benissimo – ha spiegato Savona al’Adnkronos -. Sono portatore asintomatico e ora sono in quarantena. Continuerò a lavorare da remoto. Non ho nessun sintomo per fortuna. Tutta la segreteria è risultata negativa”.

E nel frattempo sono state chiuse le sedi della Consob di Roma e Milano per la sanificazione degli ambienti.

” Il provvedimento – si legge in una nota dell’Autorità – è stato adottato dal direttore generale in quanto datore di lavoro come misura precauzionale dopo il caso di positività al Covid del presidente”.

E ancora. “Durante la chiusura – specifica la nota – saranno eseguite le operazioni di sanificazione in conformità alle vigenti norme sanitarie. La piena operatività dell’Istituto è assicurata grazie alle attività in remoto”.

12 settembre, 2020