Positivo un atleta al Palatevere, struttura chiusa per due giorni

Orte - L'ordinanza del sindaco Giuliani - In 48 ore sanificazione dell'edificio e controlli sulle persone in contatto col contagiato

Orte – Positivo un atleta al Palatevere, il comune di Orte chiude la struttura per due giorni. L’ordinanza del sindaco Angelo Giuliani arriva stasera, dopo “l’avvenuto accertamento della positività al Covid-19 di un cittadino ortano” che “nel recente passato, ha praticato attività fisica presso l’impianto sportivo comunale polivalente (palasport)”.

Il Palatevere, situato a via del Campo sportivo di fronte all’istituto Fabio Besta, ha da poco accolto le società sportive del territorio per la ripresa degli allenamenti dopo la sosta per il lockdown. Vista la temporanea indisponibilità della tensostruttura, di proprietà della provincia, è al momento l’unico spazio dove poter praticare attività al chiuso.

Secondo quanto si legge nell’ordinanza, è “necessario, imprescindibile e urgente assicurare la pulizia e sanificazione dell’ambiente frequentato dal soggetto positivo e programmare le dovute misure finalizzate al monitoraggio della salute dei cittadini interessati dal link di positività dello stesso”.

Per questo motivo Giuliani stabilisce “la chiusura del palasport con decorrenza immediata e per 48 ore salva proroga”.

16 settembre, 2020