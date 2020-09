Viterbo - Scuola - Sit in di protesta - Micaela Rotelli è una delle mamme che hanno organizzato l'iniziativa a piazza del comune contro la mancata comunicazione sul rinvio della data di apertura

di Daniele Camilli

Viterbo – “Potevano almeno evitare di prenderci in giro”. Micaela Rotelli è una delle mamme che questa mattina hanno organizzato un sit in a piazza del comune a Viterbo per protestare non contro il rinvio della data di apertura delle scuole al 24 settembre, così come previsto venerdì scorso dal sindaco Giovanni Arena, ma contro, secondo le mamme, la scarsa comunicazione istituzionale che c’è stata.

“Il 14 settembre avrebbero dovuto aprire le scuole – ha detto subito Rotelli -, quantomeno così c’era stato detto. E noi, come famiglie, ci siamo organizzati in vista di questa data. Poi venerdì scorso la sorpresa, appresa dai giornali. La scuola riapre il 24 settembre. Questo se lo sono sentiti dire anche i bambini, che sono stati primi a restarci male”.

Le mamme tuttavia non contestano nel rinvio. “Non siamo tecnici – spiega Rotelli -, e la decisione non spettava di certo a noi. Quello che avremmo voluto era solo un po’ più di comunicazione, sia da parte dell’amministrazione comunale, sia dei dirigenti scolastici. Non ci dovevano prendere in giro. Facciamo un gran parlare di comunicazione, ma quando serve non c’è. E sulle scuole, la cosa è decisamente grave”.

In piazza ci sono alcune mamme. Attorno ai figli che giocano con quaderni, penne e matite. Come avrebbero dovuto fare oggi, per il loro primo giorno di scuola. Davanti a Palazzo dei Priori ci sono anche il sindaco Arena, il vice Enrico Contardo, l’assessore Paolo Barbieri e la consigliera Ombretta Perlorca.

“Capisco tutto il disagio delle mamme – ha dichiarato Giovanni Arena -. Ed è vero che c’è stata poca comunicazione. Ma la scelta di rinviare l’apertura è stata giusta e lungamente ponderata. Aprire le scuole oggi a Viterbo non era proprio possibile. Già dalla prossima settimana molti problemi riscontrati, a partire dal personale, saranno risolti. E il 24 si potrà iniziare con tutta tranquillità e sicurezza. Bisogna solo avere buon senso e collaborare tutti quanti insieme”.

Daniele Camilli

14 settembre, 2020