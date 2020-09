Viterbo - E' successo intorno alle 4 in centro - Sul posto 118 e carabinieri

Viterbo – Precipita dal terzo piano, grave 21enne.

E’ successo stanotte intorno alle 4 in una palazzina in zona San Francesco.

Per cause in corso di accertamento una giovane di 21 anni è precipitata dalla finestra di un appartamento al terzo piano di una palazzina della zona.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e i carabinieri.

La ragazza è stata trasportata all’ospedale di Belcolle in condizioni gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

19 settembre, 2020