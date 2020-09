Presentato il libro “Appunti di una notte in cui anche la luna era pensierosa”

Cultura - L'incontro con l'autore, Maurizio Scala, si è svolto nella sala del consiglio comunale di Vitorchiano

Vitorchiano – Il pomeriggio dell’8 settembre è stato presentato nella sala del consiglio comunale di Vitorchiano un interessantissimo libro di Maurizio Scala, “Appunti di una notte in cui anche la luna era pensierosa”.

Sponsorizzato dal comune nella persona del sindaco Ruggiero Grassotti, dalla ditta Fabi – porte blindate (presenti Claudio e Pina Fabi), da Caritas-School of Life (Canada), in una veste tipografica poetica disegnata da Silvia Cruciani e stampato a arte dalla tipografia Ragone (Viterbo) sembra un gioiello di fantasia moderna.

Il racconto , forse più che favola, illustrata dallo stesso autore, è affascinante. Il pubblico, numeroso nel rispetto delle norme sanitarie, ha ascoltato con attenzione le presentazioni, introdotte dalla musica dei religiosi della Famiglia Mariana le Cinque Pietre (del Convento di Sant’Antonio in Vitorchiano). Maurizio Scala ci ha regalato una quasi favola vera che ha per protagonista non gradito il famoso virus soprannominato Covid-19. Un virus che ha invaso il mondo intero mettendo in ginocchio popoli e nazioni. Iniziando dal febbraio 2020, con una fantasia unica, informazioni e dati non ingombranti, vignette stile Jacovitti, battute ironiche.

L’autore ci conduce in un mondo quasi sconosciuto che ci sta obbligando a rivedere i nostri stili di vita. Da questa esperienza di crisi non si può uscire uguali a prima. Se ne esce migliori o peggiori, come ce lo ricorda con profonda sapienza e delicatezza umana Papa Francesco. Da chi iniziare questo cammino nuovo e con chi portarlo avanti? Non saranno i potenti della terra, sempre in lite tra di loro, per vedere chi ha il Pil con più zeri da mostrare.

Saranno i piccoli della terra. Saranno coloro che nella sofferenza non perdono di vista gli altri. Saranno coloro che sanno vedere oltre i numeri dei profitti senza legge. Saranno i puri e i semplici di cuore che non si preoccupano delle apparenze, ma che sanno rispettare la natura, gli animali, le acque. Che non emarginano i poveri e i diseredati che affollano le nostre strade. Saranno i tanti che volontariamente si piegano sulle difficoltà umane e non fanno notizia sui media se non per occasioni spesso sfruttate per altri motivi. Saranno coloro che nella, a volte confusione (comprensibile) delle norme, non si allontanano dalle responsabilità di essere presenti in prima linea invece che dietro le quinte a criticare senza fare nulla. Saranno coloro che riescono a inventare strade nuove perché la società diventi sempre più comunità di laboriosità e di servizio che opera per il bene di tutti. Saranno coloro che trovano nella fede, non importa da quale tradizione provenga (Orientale, Ebraica, Cristiana, Islamica…), la forza per offrire al Dio o Forza Spirituale in cui credono, la propria vita e il proprio impegno per far risorgere questo mondo un po’ troppo inquinato dalla nostra incoscienza. Saranno coloro, e dovremmo essere uniti in questo cammino, che non perdono di vista la fratellanza umana come visione e progetto. Fratellanza che non vuol dire appiattimento e massificazione, ma rispetto vero nella diversità. Perché la diversità la vediamo nei volti delle persone ed è ricchezza nel dialogo.

Questo libro di Maurizio Scala ci conduce su questi sentieri. Offriamo ai nostri bambini la possibilità di dialogare su questi temi. Perché saranno loro fra pochi anni a guidare il futuro. Questo libro è una specie di catechismo laico pieno di speranza e di fede. Non lo facciano solo con il cellulare attaccato addosso. Lo facciano con il cuore e la mente che sanno usare le nostre invenzioni affinché non ci rendano schiavi, ma innamorati della fantasia creatrice che ha dato vita all’universo. Che questo diventi giardino per tutti. Il ricavato intero delle offerte è devoluto alla mensa Caritas di Viterbo e alle attività della comunità dei religiosi della Famiglia Mariana le cinque pietre in Vitorchiano.

Richiedere a: scalam1@alice.it. Buona lettura.

Don Gianni Carparelli

9 settembre, 2020