Washington – Presidenziali Usa, Biden avanti di 8 punti su Trump. È quanto rileva il sondaggio di Morning Consult in vista delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Secondo la società che si occupa di sondaggi, Joe Biden, dopo le convention, è in test sul presidente uscente Donald Trump di otto punti percentuali.

Un dato migliore di quello del 2016 di Hillary Clinton in cui aveva soltanto tre punti di vantaggio su Trump.

Per il sondaggio Joe Biden è apprezzato dal 51% degli americani, contro il 43% di Trump mentre nell’elettorato rosa il primo è in vantaggio di dodici punti percentuali soprattutto per aver scelto come sua vice Kamala Harris.

1 settembre, 2020