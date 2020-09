Viterbo - Lunedì 14 e giovedi 17 presso l'Associazione Culturale CLICK! in via Cavour 9

Viterbo – sponsorizato – Lunedì 14 e giovedi 17 presso l’Associazione Culturale CLICK! in via Cavour 9 sara’ possibile partecipare alla prima lezione gratuita dei Corsi di Fotografia: lunedi 14 alle 18 il Corso Base e alle 20 il Corso Avanzato, e giovedi 17 alle 18 il Corso Avanzato e alle 20 il Coso Base. L’Associazione si trova sopra il Teatro di via Cavour, a pochi metri dal Comune di Viterbo.

La Scuola di Fotografia CLICK! festeggia quest’anno i dieci anni di attivita’ nel nostro territorio, con centinaia di allievi che hanno frequentato i vari corsi proposti che includono diversi livelli (Fotografia di Base, Corso Avanzato e Corso Professionale), Corsi di Photoshop e Lightroom e Workshop tematici (ritratto, fotogiornalismo, fotografia narrativa) tenuti da professionisti provenienti da tutta Italia.

Le lezioni sono sia teoriche in aula che pratiche in uno studio fotografico completamente attrezzato.

La novita’ di questi corsi e’ che sono divisi in diversi livelli di competenza, cosi gli studenti possono procedere piu velocemente nel loro apprendimento dell’arte e delle tecniche della fotografia.

Oltre alle tecniche fotografiche piu’ importanti verranno analizzati i diversi stili fotografici e il lavoro dei grandi fotografi per imparare anche a ‘leggere’ un’immagine e cominciare a sviluppare un proprio stile personale: stile personale e tecnica infatti corrono parallelamente durante il corso per fornire allo studente tutte le basi necessarie.

Per la prima volta quest’anno verranno proposti sia Corsi di Fotografia in aula, con uno studio fotografico completamente attrezzato, che dei Corsi di fotografia online interattivi piu’ snelli e piu’ brevi, dove la docente controlla i progressi degli studenti durante la lezione e verranno fatte esercitazioni con la macchina fotografica proprio come se si stesse in aula.

La docente del corso, la fotografa Lietta Granato, ha insegnato Fotografia e Fototerapia in moltissimi paesi europei fra cui l’Inghilterra e la Serbia. Avendo studiato fotografia all’estero (ha infatti una laurea in Fotografia dall’University of Westminster a Londra) Lietta riesce a portare un pizzico di internazionalita’ alle sue lezioni, facendo conoscere agli studenti tecniche fotografiche ancora poco conosciute in Italia. Oltre ai corsi tenuti presso l’Associazione CLICK!, insegna Digital Photography presso l’Universita’ Americana di Tuscania ‘Lorenzo de’ Medici’, e tiene un Corso di Travel Photography presso l’Universita’ della Tuscia (USAC). E’ stata ospite del programma RAI ‘Mi manda Rai Tre’ per parlare delle nuove frontiere della fotografia con gli smartphone.

Lunedi 14 Settembre

ore 18-20: Prima lezione gratuita Corso BASE

ore 20-22: Prima lezione gratuita Corso AVANZATO

Giovedi 17 Settembre

ore 18-20: Prima lezione gratuita Corso AVANZATO

ore 20-22: Prima lezione gratuita Corso BASE

Info: tel. 320 2792669

click.viterbo@gmail.com

Associazione CLICK!

Via Cavour 9 (sopra il Teatro)

FB: CLICK VT

IG: @click.vt

11 settembre, 2020