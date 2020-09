Primo giorno di scuola, nelle classi di Milano mancheranno 20mila supplenti

Istruzione - Tobia Sertori, segretario generale Flc Cgil Lombardia: “Tanti istituti saranno costretti a mantenere l'orario ridotto”

Milano – Lunedì, al rientro in classe, mancheranno nelle scuole di Milano 20mila supplenti.

Sono state pubblicate con ritardo rispetto a quanto preannunciato le graduatorie provinciali per le supplenze in cui sono anche stati rintracciati errori di calcolo del punteggio.

“Le graduatorie – spiega Massimiliano Sambruna, segretario generale di Cisl scuola – presentano errori evidenti generati da malfunzionamenti del sistema, che dovranno essere corretti per avere la garanzia di un’attribuzione corretta”.

“Le Gps non avrebbero dovuto essere pubblicate in una versione provvisoria – spiega Carlo Giuffrè, segretario generale Uil Scuola Lombardia – , ma il ministero ha dovuto prevederlo per via dell’enorme quantità di errori”.

“Le procedure, chiaramente, non finiranno in pochi giorni – chiarisce Tobia Sertori, segretario generale Flc Cgil Lombardia – , con il risultato che lunedì i supplenti non saranno al loro posto e tante scuole elementari saranno costrette a mantenere l’orario ridotto, a Milano e in tutta la Lombardia”:

9 settembre, 2020