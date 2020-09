Montefiascone - Intervento dei carabinieri e dei volontari della protezione civile Asvom Odv - FOTO

Montefiascone – Principio d’incendio in via Pelucche.

Intorno alle 20 di ieri, per cause in corso d’accertamento, si è sviluppato un principio d’incendio in via Pelucche nella frazione Coste a Montefiascone.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone insieme ai volontari dell’Asvom Odv con una squadra e con il mezzo antincendio Bremach.

Ad andare a fuoco circa cento metri quadrati di sterpaglie.

I volontari sono stati impegnati circa trenta minuti per bonificare l’area.

Non ci sono stati danni o feriti.

21 settembre, 2020