Promosso fino al 31 dicembre il nuovo portale del comune, il sito è online dalla vigilia del lockdown

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Sarà gestito fino a fine anno dalla We-Com - Clausola essenziale, l'aggiornamento costante delle news dal lunedì al sabato

Viterbo – On line dal primo marzo, appena pochi giorni prima che scattasse il lockdown contro l’emergenza Coronavirus, il nuovo portale del Comune di Viterbo è stato promosso dalla pubblica amministrazione che ha prorogato fino a fine anno alla We-Com srl il servizio di gestione.

Il fine, secondo quanto stabilito dal contratto, è “l’aggiornamento costante dei contenuti del sito istituzionale dell’ente e di caricamento tempestivo di news e eventi”. Clausola essenziale, non a caso, è il rispetto dei tempi previsti nel contratto per il caricamento delle informazioni aggiornate: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18, sabato dalle ore 9 alle ore 13.

Il comune ha proceduto con l’affidamento diretto per ulteriori cinque mesi, da agosto al 31 dicembre 2020, alla società di Luca Provvedi e Pier Paolo Pallassini, che ha sede in via Giovanni XXI, al Riello, della gestione del sito istituzionale e della gestione integrata dei social network, per un costo complessivo di 4.200 euro. Un affidamento diretto, cioè senza gara, come consentito dalla legge per gli importi fino a 40mila euro.

“La società We-Com ha eseguito quanto richiesto nei tempi e nei modi stabiliti, pubblicando dal 1 marzo 2020 il nuovo portale del comune di Viterbo, con gradimento da parte di questa amministrazione”, viene sottolineato nella determina pubblicata il 28 agosto sull’albo pretorio del comune in cui la dirigente del I settore Eleonora Magnanimi spiega come nell’incarico, per il periodo 1-31 luglio 2020, fossero inclusi anche la migrazione dei contenuti dal sito precendente e la loro ricollocazione all’interno del nuovo portale nonché l’inserimento quotidiano delle news e la gestione delle comunicazioni degli uffici relative all’amministrazione trasparente.

“Vista l’importanza che riveste il sito istituzionale ai fini della comunicazione con la cittadinanza e la necessità e l’obbligo di garantire informazioni corrette e tempestivamente aggiornate sull’attività dell’amministrazione, si rende indispensabile assicurare l’aggiornamento dei contenuti anche per prossimi mesi”, scrive la dirigente, sottolineando la “professionalità dimostrata dalla società We-Com” che in data 30 luglio ha rimesso “la migliore offerta per il servizio di gestione dei contenuti del sito web del comune di Viterbo” che include, la pubblicazione di news ed eventi e gli aggiornamenti delle pagine informative del sito “su richiesta degli uffici con la seguente disponibilità: lunedì-venerdì- dalle ore 9 alle ore 18 e sabato dalle ore 9 alle ore 13”.

1 settembre, 2020