“Pronta la proposta di legge regionale sul ritorno del medico scolastico”

Politica - La capogruppo del M5s alla Pisana, Roberta Lombardi: "L'obiettivo è reintrodurre questa figura anche a livello nazionale"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “E’ pronta la proposta di legge sul medico scolastico per reintrodurre questa figura in maniera strutturale nel Lazio. Un testo che già in questa versione è stato arricchito dai preziosi consigli dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma (Omceo) e di Cittadinanzattiva Lazio”. Così Roberta Lombardi, capogruppo M5s in regione Lazio, in un video su Facebook per la campagna #Unmedicoinogniscuola, sulla proposta di legge per la reintroduzione del medico scolastico depositata in regione Lazio e cofirmata con il consigliere regionale 5stelle, Loreto Marcelli, vice presidente in commissione Sanità.

“L’obiettivo – continua Lombardi – è andare oltre l’ordinanza regionale contingente ed urgente dei primi di settembre, fare una campagna affinché tutti i sistemi sanitari regionali introducano questa importante figura che faccia da raccordo tra le famiglie e la quotidianità dei nostri bambini e ragazzi vissuta all’interno delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido. Ora l’ambizione è portare questo obiettivo all’attenzione del legislatore nazionale, magari in un prossimo decreto, in modo da reintrodurre il medico scolastico a livello di normativa nazionale”.

Nel frattempo grazie al dibattito che si è sviluppato e al confronto con i colleghi di altre regioni, abbiamo visto come il medico scolastico possa essere una figura importante, oltre l’emergenza Covid, anche per gli aspetti di educazione e prevenzione sanitaria, e come possa svilupparsi anche nella forma di team multidisciplinari”.

“Questa proposta di legge è depositata ma è ovviamente emendabile, quindi mi aspetto che anche le altre forze politiche vogliano contribuire e che quando partirà il ciclo di audizioni, dopo che sarà stata incardinata, tutti i soggetti interessati, dalle famiglie al personale sanitario ai lavoratori della scuola, possano aiutarci affinché questo progetto di legge possa crescere e trasformarsi in uno strumento utile per tutti noi cittadini” conclude Lombardi.

M5s regione Lazio

18 settembre, 2020