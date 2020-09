Prostituta positiva e quarantena per le coinquiline, all’arrivo della polizia scoppia la rissa

Zurigo - Nell'aggressione gli agenti hanno perso la mascherina e dovranno rimanere anche loro in isolamento

Zurigo – Nel quartiere a luci rosse di Zurigo una prostituta è stata trovata positiva al Coronavirus. Le autorità le hanno ordinato la quarantena e lo stesso protocollo è previsto per altre 50 ragazze che vivono con lei nello stesso stabile.

La polizia non era riuscita immediatamente a entrare in contatto la donna, risultata positiva lo scorso venerdì, e solo domenica è riuscita a rintracciarla.

All’arrivo della polizia nell’edificio dove risiedono le 50 ragazze, è esplosa una rissa. Sembrerebbe che le coinquiline della donna non sapessero che era risultata positiva al tampone e non capivano per quale ragione dovessero essere messe in quarantena.

Nell’aggressione subita, i due agenti hanno perso la mascherina e quindi dovranno seguire anche loro la quarantena obbligatoria.

1 settembre, 2020