“Protezione civile inattiva ma dispone di personale di polizia locale”

Viterbo - I sindacati Uil Fpl Fenal Consal intervengono dopo le dichiarazioni del consigliere delegato Scardozzi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Il consiglio comunale dell’8 settembre non ha riservato sorprese, infatti ancora una volta abbiamo assistito quale è il livello di conoscenza della gestione della cosa pubblica, ovvero sulla separazione di poteri e compiti tra la gestione politica e la gestione manageriale della pubblica amministrazione.

Infatti il consigliere delegato alla Protezione civile, nel momento in cui affermava di una non meglio precisata mancanza di comunicazioni e/o rifiuti tra i volontari del servizio campagna antincendio e la centrale operativa, in merito a questioni di servizio, non solo non diceva il vero, ma interferiva in funzioni non proprie di un organo politico.

Sull’argomento sarebbe stato opportuno che il consigliere si rapportasse con l’ufficio preposto e interfacciandosi con il responsabile dello stesso, verificasse gli atti per capire effettivamente lo stato dell’arte in questione.

Senza contare che da tempo la rilevazione delle presenze non può avvenire se non in maniera elettronica (esistente) e non sui fogli che prevedono firme in calce. Tale poco accorta scelta, non solo non rispetta le norme vigenti, ma è assolutamente un inutile e illegittimo doppione.

Non per infierire ulteriormente, ma è il caso di ricordare, che il gruppo di protezione civile comunale è di fatto dimissionario e inattivo già dal giugno. A tal proposito, in questa sede si vuol ricordare la totale assenza di partecipazione del gruppo stesso alle operazioni di soccorso che si erano rese necessarie a seguito dei gravi eventi atmosferici del 30 agosto.

Tutto ciò rende ancor meno accettabile che per un servizio non attivo si utilizzi una unità di personale della polizia locale (a volte anche due!), già da tempo in carenza di organico.

Senza dimenticare che il personale medesimo è stato offeso e mortificato, nel momento in cui, allo stesso, è stato precluso il diritto alla progressione in carriera (addirittura dopo 20 anni di assenza totale di concorsi nel settore), non perché non in possesso di idonei titoli o professionalità, ma solo perché aventi un’età superiore ai 46 anni.

Per dirla in breve, con questa ‘trovata’ immotivata e senza logica pratica e giuridica (un’eccezione

rispetto alla quasi totalità dei concorsi per la polizia locale in espletamento attualmente in Italia). sbarrava la strada alla quasi totalità degli agenti.

Perché tutto questo?

Un famoso personaggio della politica amava ricordare: a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.

Uil Fpl

Fenal Consal

11 settembre, 2020