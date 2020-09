“Prova luci al castello Orsini, effetto scenico straordinario”

Vasanello - L'assessora Ilaria Tranfa sull'illuminazione della struttura

Vasanello – Riceviamo e pubblichiamo – Le foto del nostro splendido castello Orsini illuminato che, in queste ultime ore, stanno inondando letteralmente i canali social sono la più efficace risposta ai detrattori che, dall’inizio dei lavori, hanno intrapreso delle polemiche sterili e faziose senza nemmeno attendere il risultato conclusivo.

“Lunedì sera – spiega l’assessora Ilaria Tranfa – è stata effettuata una prova luci per testare l’illuminazione migliore per dare ancora maggior risalto all’intervento di valorizzazione che è in dirittura d’arrivo e l’effetto scenico è stato veramente straordinario. I lavori sono prossimi alla conclusione e finalmente potremo restituire a tutta la cittadinanza uno dei nostri gioielli, reso ancora più prezioso dal progetto di riqualificazione operato nel completo rispetto di vincoli e normative”.

Comune di Vasanello

23 settembre, 2020