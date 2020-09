‘Pulita è Bella’, Viterbo 2020 in azione a via della Pila e Carlo Cattaneo

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - I volontari sistemano un luogo degradato o abbandonato della città ogni ultima domenica del mese

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – I volontari civici di Viterbo2020 all’azione in via della Pila e via Carlo Cattaneo, per il progetto Pulita è Bella.

Un progetto che porta i volontari, ogni ultima domenica del mese, a prendersi cura di un luogo degradato o abbandonato della città e delle frazioni. Con il rinvio per maltempo dell’azione prevista per la scorsa domenica, questa mattina i volontari si sono recati in via Carlo Cattaneo, di fronte alle scuole Vanni e Canevari, per ripulire i marciapiedi e renderli pronti ad accogliere degnamente i bambini che, la prossima settimana, ricominceranno a frequentare le scuole.

A seguire, via della Pila, importante arteria del quartiere Murialdo/Barco, è stata ripulita dalle erbacce che la infestavano da tempo ormai immemore.

Un progetto, quello di Pulita è Bella, che rappresenta per il Movimento uno strumento di denuncia dell’incuria a cui questa amministrazione ci ha abbandonato, ma nei confronti della quale non ci arrendiamo.

Allo stesso tempo, è una dimostrazione di senso civico e cittadinanza attiva, per sensibilizzare i cittadini a prendersi cura della propria città e, soprattutto, a non sporcarla. Se è vero che il servizio è scarso e inefficiente, infatti, è anche innegabile che la disattenzione (e in alcuni casi addirittura il dolo) di alcuni contribuisce ad accrescere il degrado.

Diamo quindi appuntamento a chiunque voglia partecipare a domenica 27 settembre. Per unirti a noi, chiamaci al 380.7626671 oppure scrivici a viterbo2020@gmail.com.

Movimento Civico Viterbo Venti Venti

7 settembre, 2020