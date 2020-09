Pullman in fiamme sul Gra

Roma - Chiuso al transito un tratto della carreggiata esterna al km 54,000

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Provvisoriamente chiuso al transito un tratto della carreggiata esterna del Grande raccordo anulare di Roma (A90), al km 54,000, all’altezza dello svincolo ‘Pontina’, a causa di un mezzo pesante in fiamme.

Nel dettaglio, per cause in corso di accertamento, un pullman in transito (alimentato a metano) ha preso fuoco.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale per ripristinare la regolare circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Anas

18 settembre, 2020