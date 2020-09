Qshirt – Memorie digitali, installazioni sonore per raccontare la comunità

San Martino al Cimino - Evento conclusivo il 27 settembre alle 18 in piazza del Duomo o nella sala capitolare in caso di pioggia

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un’installazione, un racconto corale, le voci di una comunità, la memoria del corpo. Una residenza artistica dove sedersi e ascoltare, fare domande a chi quel luogo lo conosce, perché ci è nato, perché ci vive, perché ci lavora, perché lo studia, perché lì si è innamorato, perché è rimasto o perché vi torna.

Dal 25 al 27 Settembre gli artisti in residenza andranno alla ricerca del cuore, dei gesti, della storia e della memoria di San Martino al Cimino, con linguaggi e metodologie differenti: interviste audio, fotografia, danza.

Le voci registrate durante le interviste, tagliate e cucite, andranno a comporre quattro installazioni sonore, un affresco di memorie da affiggere prima sul corpo e poi in giro per la città.

Le installazioni sonore saranno fruibili tramite i QRcode apposti su magliette, adesivi e 4 targhe permanenti che saranno affisse in 4 punti di interesse del Borgo simbolici per la comunità intera.

La residenza si concluderà il 27 settembre alle 18 in piazza del Duomo di San Martino al Cimino: un evento conclusivo che coinvolgerà la comunità tutta, i turisti, il territorio con installazioni sonore e una performance di danza site-specific (in caso di pioggia l’evento conclusivo si terrà sempre alle 18 nella Sala Capitolare (piazza Nazionale 17) di San Martino al Cimino.

Durante l’evento saranno selezionati i portatori di memoria: le persone che riceveranno la maglietta e gli adesivi con i QRcode con il compito di promuovere questi racconti corali, di portarli con sé in giro per le strade di San Martino al Cimino e anche in altre città, in modo che la memoria viaggi e si diffonda.

Qshirt – Memorie digitali è a cura del collettivo artistico Hubstract – Made for Art e Fuori Contesto e rientra nell’ambito dell’Estate Viterbese promossa dal Comune di Viterbo – Assessorato Cultura e Turismo.

