Quarta edizione della Via degli artisti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con San Pellegrino, il palazzo dei Papi e una delle due cornici più belle del capoluogo: quest’anno si offre orgogliosa per la IV edizione de “la Via degli Artisti” col patrocinio del comune di Viterbo

Sabato 12 Settembre, dalle 16 alle 24 e Domenica 13, dalle 10 alle 22.

La Tuscia è terra orgogliosa ma da sempre è nascosta tra Roma e la Toscana. “La Via degli Artisti” è un evento nato d’istinto per raccogliere le espressioni più personali e presentarsi nelle mappe di turismo internazionali attraverso il bello e con la veste dell’arte della creatività.

Il fine settimana del 12 e 13 Settembre sarà ricchissimo per la Tuscia. Tante offerte per chi vive in zona o chi arriva da lontano: Arte, natura, creatività e tanto tanto talento in campo. Verdi e contenti a Vitorchiano, Teverina Buskers a Celleno, Musica Libre ed il maestro R. Di Gaetani a Barbarano

Romano e l’arte nel capoluogo al cospetto del meraviglioso palazzo dei Papi. Di fronte alla residenza papale tantissimi artisti accorreranno da tutti gli angoli della Tuscia per l’evento che nato come estemporanea di pittura accoglie l’arte nelle sue forme più disparate: dalla pittura su rame a quella con le foglie, dal jazz raffinato agli archi nelle vie del centro. Maestri delle arti antiche e creatori originali si alterneranno in scena per una due giorni ricca di sorprese. Tante penne della Tuscia presenteranno i loro libri e tanti musicisti le loro creazioni.

Domenica mattina inizierà con danza e light pilates aperto a tutti e le serate finiranno sempre in musica.

Due appuntamenti tra tanti meritevoli di menzione:

Sabato alle 19:30 di scena, forse, il fatto culturale più connesso alla nostra terra: la carovana narrante con il professor Emiliano Macchioni ed altri.

Domenica alle 20 la Strega di Montecchio, Pier Isa della Rupe, e lo scopritore della Piramide Etrusca, Salvatore Fosci, sveleranno i segreti di una terra esoterica che continua a regalarci sorprese.

Nella notte se vedrete gruppi coloratissimi correre all’interno delle mura, sono i partecipanti della Caccia al Tesoro de l’Antica Latteria che partirà da porta della verità alle 21:00 di sabato, per attraversare tutto il centro storico alla ricerca di tracce, condite di storia ed orgoglio culturale, che guideranno al tesoro di €500.

Un grazie speciale al Comune di Viterbo ed alla fondazione Carivit che insieme al lavoro di tanti volontari permettono all’evento di crescere e richiamare sempre più attenzioni.

Giulio Della Rocca

Presidente “la Via degli Artisti”

11 settembre, 2020