Cronaca - E' caccia all'aggressore - La polizia chiede di tenersi lontano dal boulevard Richard Lenoir, vicino all'ex sede di Charlie Hebdo

Condividi la notizia:











Parigi – Quattro persone accoltellate a Parigi, interviene l’antiterrorismo.

E’ in corso a Parigi un intervento della polizia per quello che sembra un tentativo di attentato non lontano dalla Bastiglia.

Stando alle prime ricostruzioni, quattro persone sarebbero state accoltellate. L’aggressione nella zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla ex sede del giornale Charlie Hebdo.

A darne notizia un tweet della polizia che invita gli abitanti a tenersi lontani dall’area.

A intervenire anche la squadra di antiterrorismo. In corso la ricerca dell’aggressore o degli aggressori.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

Condividi la notizia:











25 settembre, 2020