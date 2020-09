Quattro progetti per il lido – Parcheggi, pista ciclabile, un nuovo stabilimento e parco archeologico

Tarquinia - Il comune presenta uno studio di fattibilità per un progetto da oltre due milioni di euro, da finanziare tramite il "Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale"

di Samuele Sansonetti

Condividi la notizia:











Tarquinia – Parcheggi per auto e camper, ampliamento della pista ciclabile, un nuovo stabilimento balneare e la zona archeologica.

Il comune di Tarquinia presenta un progetto ambizioso per il lido. L’idea è divisa in quattro parti e per la sua realizzazione l’amministrazione chiederà un finanziamento tramite il “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”.

L’area individuata dallo studio di fattibilità è il raccordo tra il lido vero e proprio e le Saline. La stessa che trova al suo interno gli scavi della zona archeologica di Gravisca che secondo il progetto andrà riqualificata e trasformata in una sorta di “parco archeologico urbano” da poter aggiungere all’offerta turistica balneare.

Questa zona sarà collegata alle altre da un ulteriore tratto di pista ciclabile e da parcheggi per auto e camper. Il tutto a pochi passi da un nuovo stabilimento balneare che verrà edificato al posto dell’ex Cale, il vecchio stabilimento militare che un tempo veniva utilizzato dai familiari del centro di aviazione leggera dell’esercito.

L’importo totale dei lavori, in caso di risposta positiva alla richiesta di finanziamento, sarà di 2.360.000 euro.

“Il progetto mira alla riqualificazione del litorale, come richiesto nel

bando, ma con una grande attenzione alla valorizzazione storica, archeologica e paesaggistica di aree di notevole interesse in tutti i periodi dell’anno – spiegano dal comune -. E’ opportuno sottolineare che le strategie e l’impostazione della proposta progettuale mirano, nel tempo, ad affrontare alcuni dei temi propri del progetto ed a coinvolgere vari attori della società attraverso un processo partecipativo che metterà a confronto attori pubblici e privati”.

Samuele Sansonetti

Fotogallery: I progetti per il lido

Condividi la notizia:











24 settembre, 2020