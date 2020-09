Raccolta differenziata, si cambia e il sindaco “convoca” la popolazione al Palazzetto

Cronaca - Massimo Bambini: "Appuntamento alle 18 o alle 21, con la mascherina, per tutte le informazioni"

San Lorenzo Nuovo – Raccolta differenziata, a San Lorenzo Nuovo si cambia.

“Oggi, giovedì 3 settembre, alle ore 18 e alle 21 – avvisa il sindaco Massimo Bambini – presso il Palazzetto verranno fornite informazioni su alcune novità che riguarderanno la raccolta differenziata e verranno rinfrescati i corretti comportamenti da seguire per una efficace raccolta differenziata”.

Il giorno 4 ed il giorno 7 in piazza Europa (locali ex proloco) verranno sostituiti i mastelli più vecchi (quelli con scritto Elce o Provincia) perché non più adatti al nuovo metodo di conteggio e pesatura dei rifiuti.

In quei giorni sarà anche possibile ritirare le buste per chi ne avesse bisogno e sostituire eventuali mastelli danneggiati.

“Mi rendo conto che può essere una seccatura per alcuni, già ho sentito più di una polemica – sottolinea il primo cittadino – ma l’attività di informazione è obbligatoria perché altrimenti la ditta, da capitolato, non garantisce i risultati di differenziata richiesti. Quindi vi ricordo il giorno 3, alle 18 o alle 21 a scelta, per la conferenza informativa, con mascherina. Il giorno 4 e 7 per il ritiro”.

3 settembre, 2020