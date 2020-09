Ragazza trovata morta in spiaggia, disperso anche il fidanzato

San Benedetto del Tronto - Il suo cadavere è stato portato a riva dal mare - Oggi l'autopsia

San Benedetto del Tronto – Il cadavere della ragazza era stato portato a riva dalle correnti e dalle onde del mare domenica mattina: è stato un gruppo di bagnanti ad accorgersi di lei sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto.

Capelli lunghi, un costume nero e delle ferite alle gambe, compatibili con alcuni scogli. Si tratterebbe di una 17enne – e on di una 25enne, come inizialmente trapelato – originaria della Repubblica Ceca, in vacanza sul litorale marchigiano.

Ora il mistero si infittisce. Anche il fidanzato, 40 anni, manager di un’azienda di bus, appassionato di fotografia, sembrerebbe sparito nel nulla: gli uomini della capitaneria di porto lo stanno cercando in mare, le speranze che sia ancora in vita sono minime. Nessuno li ha visti entrare in acqua insieme.

Il riconoscimento ufficiale della giovane non è stato ancora fatto, ma ci sarebbero pochi dubbi sulla sua identità. Oggi intanto è prevista l’autopsia sul suo corpo: servirà a chiarire le cause della morte. Il sospetto, scrive oggi il Messaggero, è che la coppia sia andata a fare il bagno domenica, alle prime ore del mattino, dopo aver cenato la sera prima con pizza e vino rosso in un locale di Martinsicuro. Le ferite sulle gambe della giovane sarebbero compatibili con l’elica di una barca, o forse con un oggetto di ferro in mare. Le indagini, per ora, non escludono però ancora nulla: annegamento, incidente con un natante, aggressione fino all’ipotesi di un’eventuale morte violenta.

2 settembre, 2020