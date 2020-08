I ragazzi della Nautica Martana sul Trasimeno con Daniele Cassioli

Il giornale di mezzanotte - Sport - L'associazione viterbese e il pluricampione del mondo di sci nautico paralimpico protagonisti di una giornata dedicata al Sup, la vela e lo sci nautico

Passignano sul Trasimeno – Riceviamo e publichiamo – Mercoledì 26 agosto il lago Trasimeno è stato il luogo in cui dar vita ad una giornata straordinaria.

Realizzare desideri e sogni di bambini che vogliono mettersi alla prova, misurarsi con nuove esperienze. Grazie alla collaborazione di Real eyes sport con le famiglie del territorio perugino e con il supporto del centro di consulenza tiflodidattico, è stata possibile una speciale attività ludico sportiva di molti bambini con disabilità visiva.

Con Asd Aps Trasimeno Sup e il Club velico Trasimeno, i bambini accompagnati dalle loro famiglie hanno potuto dedicarsi alle discipline del Sup (stand up paddle) e della vela. Ma sopratutto lo sci nautico. E per chi ha disabilità visiva questo sport é veramente impegnativo. Richiede una miriade di movimenti e di competenze, motorie e non.

Però maggiore l’impegno e maggiore è la soddisfazione! L’attività di sci nautico ha regalato loro una moltitudine di sensazioni ed emozioni. Innanzitutto hanno dovuto superare il timore di camminare sul fondo incerto del lago tra alghe pungenti e sassolini. E poi il rebus per salire sul motoscafo, tramite un scaletta, per poi scavalcare i sedili, scivolare in avanti (indietro, destra e sinistra) per poi mettersi seduti, partire e poi rifare tutto al contrario per scendere in acqua e raggiungere la tavola ascoltando le indicazioni verbale dei pazienti educatori e istruttori, dovendosi “fidare” e “affidare”. Per un vedente che ha la possibilità di controllare tutto a distanza con la vista si tratta di movimenti immediati che riesce ad eseguire per imitazione. Un non vedente deve superare in queste situazioni con molto coraggio che va ben oltre l’attività stessa.

Riuscire a salire sulla tavola, restare aggrappati, ascoltare le indicazioni dell’immenso Daniele Cassioli, in un contesto uditivo altamente disturbato, trovare il giusto equilibrio, lottare con le onde o lasciarsi trasportare, superare la paura, divertirsi e gioire per le emozioni provate.

Una esperienza che ha portato hai ragazzi tante emozioni e sensazioni fondamentali per la crescita emotiva.

Tutto questo è stato possibile grazie all’intervento dell’Associazione Nautica Martana, affiliata alla federazione di sci nautico e wakeboard, conosciuta da noi perugini già lo scorso anno, durante un’altra preziosa esperienza. Siamo veramente soddisfatti per il successo del camp e di questo specifico evento. E’ servito il lavoro di tante persone, che andrebbero ringraziate tutte. Va sottolineata la disponibilità del sindaco di Passignano Sandro Pasquali che ha autorizzato quanto necessario.

Ma grazie sopratutto all’Asd Nautica Martana che collabora da anni con un maestro e campione paralimpico d’eccezione: Daniele Cassioli. Sempre con grande la sua passione ed entusiasmo, ha guidato i bambini nell’acqua con una maestria e una naturalezza che è sempre di insegnamento per tutti noi.

Serena Bruno

Educatrice, insegnante e coordinatrice dell’evento

1 settembre, 2020